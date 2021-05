Alessandria, poker alla Giana

ALESSANDRIA - "Ho chiesto ai ragazzi di concentrarsi sulla prestazione. Credo che mi abbiano dato la miglior risposta". Fabio Rebuffi, allenatore della Primavera dell'Alessandria, va oltre il risultato, il 4-2 nel confronto casalingo con la Giana Erminio. "Non era facile, dopo due sconfitte che avevano rallentato la nostra corsa. Risultati che avrebbero potuto lasciare strascichi e, invece, la mia squadra ha dimostrato, contro la Giana, che vuole chiudere in crescendo questo campionato e dare continuità al lavoro che, in questi mesi, abbiamo fatto".

Gara in salita, dopo 3' gli ospiti sono in vantaggio, con una sfortunata autorete di Di Carlo. "Poteva condizionarci, dopo due ko, ma così non è stato". Reazione decisa, al 31' Filipi pareggia e all'8' della ripresa firma il 2-1. La Giana due minuti dopo con Dilernia, ma i Grigi accelerano ancora e prima Filipi (17'), autore di una tripletta, e poi Caposele (44') completano il poker in una partita gestita molto bene e vinta meritatamente.

In campo anche Podda, sempre a metà con la prima squadra. "Noi lavoriamo per portare ogni anno almeno un paio di elementi nel gruppo della C - sottolinea Rebuffi - E' il risultato più importante e Lollo raccoglie il frutto del suo impegno, delle sue qualità e della sua determinazione".

UNDER 17 FERMA

Nel minitorneo per la categoria Under 17 nazionale (allievi) resta ai box la formazione grigia, allenata da Cossaro: il gruppo è in quarantena per alcune positività.

ALESSANDRIA: Marchelli, Cavallieri (19'st Comoreanu), Minosse, Ghiardelli, Di Carlo, Manfrin, Podda, Suppa, Emmanuello (19'st Caposele), Filipi Ghiozzi (35'st Fabbrucci). All.: Rebuffi