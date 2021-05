Per il primo posto. Bertram a Napoli

TORTONA - Ultima giornata nel girone Bianco di Serie A2. Tre le gare in programma domani, domenica 16 maggio. Tre partite che definiranno le posizioni delle squadre dal 1 al 6 posto nella griglia dei playoff e chiariranno una classifica molto compressa. Napoli 12 punti, Tortona e Torino 10, Udine e Forlì 8, Scafati 6. La Bertram è protagonista del big match di giornata a Napoli dove in palio c’è il primo posto nel girone. Si giocano anche Forlì-Torino (ore 17) e Scafati-Udine (18).

VALE IL PRIMATO

Alla vigilia del match la Gevi ha ufficializzato l’arrivo (LEGGI LA NOTA), in prestito da Brescia, dell’ala Usa con passaporto italiano Christian Burns, l’innesto per la Serie A della squadra di coach Pino Sacripanti (QUI IL ROSTER COMPLETO). Il giocatore, che potrà esordire solo dalla prima playoff, è il segno delle ambizioni della società partenopea. All’andata Tortona è riuscita a mandare in crisi una Gevi senza Josh Mayo. Adesso la posta in palio è alta. Se Tortona vince chiude prima nel girone e prende la testa di serie di un tabellone playoff sulla carta più agevole. Se perde si aprono altri scenari e un percorso verso la Serie A sulla carta più complicato.



“Napoli è una squadra di livello molto alto sia come organizzazione di gioco sia come roster – analizza coach Marco Ramondino – ma noi vogliamo entrare in campo con il piglio giusto per dare continuità alla partita di mercoledì con Forlì, che è stata molto dura e complessa ma giocata davvero bene a livello di carattere e personalità. In questo momento in cui è salito il livello di importanza e fisicità delle gare, non è facile esprimere un gioco fluido e senza errori, ma a fare la differenza è la capacità di passarci sopra e trovare soluzioni alternative nel corso del singolo incontro”.

Giocare una buona gara ci permetterebbe di arrivare ai playoff con grande convinzione e fiducia nelle nostre qualità



Conscio della forza dell’avversario anche Luca Severini. “Napoli è una squadra molto forte, con giocatori fisici e rotazioni ampie. Ci attende una partita difficile in cui dovremo limitare il loro gioco in velocità e la capacità che hanno a rimbalzo d’attacco. Giocare una buona gara ci permetterebbe di arrivare ai playoff con grande convinzione e fiducia nelle nostre qualità. Credo anche che essere solidi in trasferta sia decisivo ora che si avvicinano i playoff, perché vogliamo dare continuità alle prestazioni che abbiamo offerto nelle partite casalinghe della fase a orologio”.

Nella Gevi indubbio la presenza di Eric Lombardi, alle prese col problema al braccio dopo l’infortunio subìto con Torino. Per Tortona da valutare la possibilità di riavere in campo il capitano Riccardo Tavernelli, assente con Forlì per un problema muscolare.

GEVI NAPOLI – BERTRAM TORTONA

Dove: PalaBarbuto, Napoli

Quando: domenica 16 maggio, 20.45

Arbitri: E. Bartoli, Barbiero, Bartolomeo

Andata: 62-83

In tv: in diretta su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (canale 814 Sky). In streaming

in diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)