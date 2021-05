Fagnano è l'oro di Tortona

PINEROLO - Nonostante la tempesta Covid-19, la Boxe Tortona ha proseguito i suoi allenamenti in vista delle fasi regionali della 'Gym Boxe' per il 2021.

Sabato 15 maggio, a Pinerolo presso la palestra Extreme Martial Academy, la Boxe Tortona ha presentato gli atleti della sua nuova scuderia e il solo veterano Federico Fagnano già due volte campione italiano, forgiati tutti dal tecnico federale Fpi di primo livello Nicholas Termine.

Esordio per il giovane pugile di 16 anni Riccardo Arbusti che arriva in finale portando a casa la medaglia d'argento e stesso risultato per l'altrettanto debuttante Faysal Skaoui nella propria categoria. Accede alle fasi nazionali per giocarsi il titolo italiano il pugile Federico Fagnano, dominando la fase regionale e portando a casa la medaglia d'oro. Per gli altri tre esordienti Christian Bellinazzi, Massimo Ronza e Fabio Ottonello la loro prima esperienza si ferma ai quarti di finale.

Il Boxing Club Tortona ringrazia la Federazione Pugilistica Italiana e gli organizzatori tutti, aspettando di gareggiare a giugno per il tricolore.