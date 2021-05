Crisi Cerutti: la protesta torna al tribunale di Vercelli

VERCELLI - La protesta dei lavoratori Cerutti si è spostata tornando dopo più un mese davanti al tribunale di Vercelli. Un'ottantina di presenti, compresa una delegazione di dipendenti dell'ex Framar di Mombello, che hanno manifestato in maniera statica per chiedere che venga concesso il prolungamento della Cassa Covid - interrottasi a inizio maggio - e informazioni concrete sulle due manifestazioni d'interesse presentate da Bobst e Rinascita.

Nel mezzo, la lettura di un passo della Divina Commedia dedicato agli Ignavi per "ricordare a chi non prende posizione che lo aspetta la legge del contrappasso" con chiaro riferimento ai Ministeri e ai giudici dai quali le risposte attese finora non sono mai arrivate.