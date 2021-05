Golden Team, dieci medaglie regionali

TORINO - Nuota nell'oro (e non solo) il Golden Team Alessandria, protagonista ai campionati regionali Uisp, alla piscina Sisport Fiat a Torino. Quasi 500 in vasca, in rappresentanza di 21 società, gli allievi di Meda e Daniel Kormendi si sono confermati ai vertici.

Nella categoria juniores doppietta di vittorie per Matteo Tartara, nei 50 stile e nei 100 farfalla.

Nei 'ragazzi' lo imita Filippo Repetto, nei 100 dorso e 200 stile. Per Kim Kormendi oro nei 50 stile e argento nei 100 rana. Caterina Armano è prima nei 100 dorso e seconda nei 200 stile libero.

Un argento anche per Virginia Vicino nei 50 stile, bronzo per Sara Costa nei 100 stile