Un aiuto a chi pulisce il viale

ALESSANDRIA - Cerca lavoro come giardiniere, ma non solo. E per dimostrare che si dà da fare, stamani pulisce il viale davanti all'ospedale di Alessandria. E' un ragazzo nigeriano "con permesso di soggiorno" e buona volontà.

Una lettrice ce ne ha segnalato la presenza, "per cercare di aiutarlo". Sui fogli che lui ha collocato accanto a scatole utili per le offerte, compare anche il suo numero di telefono. Ma, naturalmente, gli si può parlare di persona.