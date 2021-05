Vaccini: oggi in Piemonte oltre 35mila persone hanno ricevuto il siero

ALESSANDRIA - Consueto resoconto sui numeri della campagna vaccinale, che prosegue a ritmi sostenuti sul territorio regionale: nella giornata di oggi, sabato 22 maggio, superata ancora una volta quota 35mila somministrazioni.

Per la precisione, sono 35.156 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.00). A 16.248 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 3.260 le persone estremamente vulnerabili, 4.604 i cinquantenni, 9.579i sessantenni, 6.131 i settantenni e 794 gli over80. Quasi 5.000 le dosi somministrate dai medici di famiglia. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.246.911 dosi (di cui 766.995 come seconde), corrispondenti al 91,9% di 2.443.760 finora disponibili per il Piemonte.

Nei primi due giorni di preadesione loro dedicati sono state 59.600 le persone della fascia 40-44 anni che si sono registrate su www.ilPiemontetivaccina.it Quindi, tenendo conto anche della fascia 45-49, che ha già pre-aderito a partire da lunedì, sono in tutto oltre 173.700 i quarantenni pronti a farsi vaccinare.