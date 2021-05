Casale secondo stop. Con il Chieri dell'ex Didu

CHIERI - Altro ex e altra sconfitta, la seconda consecutiva. Dopo D'Antoni e la sua Caratese a punire il Casale infatti oggi è stato il Chieri allenato da Marco Didu. I ritmi come prevedibile sono stati bassi: comprensibile vista la situazione di classifica di entrambe le squadre che non hanno di fatto niente da chiedere alla classifica. Nonostante la formazione fortemente rimaneggiata i nerostellati di Buglio hanno dimostrato, ancora una volta, grande carattere. Il vero cambio di marcia è avvenuto nel secondo tempo con tante occasioni che però Poesio e compagni non sono bravi a concretizzare.

LA SBLOCCA IL 'GOLDEN BOY'

La strada comincia subito in salita per il Casale: bastano 9 minuti infatti per il primo gol della giornata. Su una palla incerta che vaga sulla trequarti Lewandowski legge male il rimbalzo e si fa anticipare dal giovanissimo Mosole (classe 2004) che in ripartenza arriva al limite dell'area e col mancino incrocia, non lasciando scampo a Drago. I collinari arrivano alla conclusione con molta più facilità e sempre con Ferrandino, che con due tiri dal limite impensierisce il portiere monferrino senza tuttavia centrare lo specchio. Il Casale prova a imbastire qualche ripartenza ma a mancare è sempre la lucidità nell'ultimo passaggio o nella conclusione: Franchini prima e Colombi poi, al 30' e al 32', mancano infatti la porta di testa nelle uniche due azioni veramente insidiose del primo tempo.

Nella ripresa la musica cambia. L'intervallo dà linfa vitale al Casale che sale in cattedra e mette sotto pressione la difesa torinese per tutti i 48 minuti. È all'8' infatti che arriva la prima delle due vere occasioni della partita. Mullici scambia sulla sinistra con Fabbri e si butta sul primo palo, il neo entrato è bravo a imbeccarlo ma con una parata da portiere di hockey Marenco chiude con i piedi e nega il pareggio. Passano due minuti e al 13' è Colombi a essere trovato in aerea ancora da Fabbri ma il colpo di testa finisce alto. I nerostellati non lasciano respirare il Chieri ma Conrotto e compagni, seppur in evidente affanno, riescono a reggere. Ma è al 45' che arriva la seconda chance sulla testa di Poesio che manca l'appuntamento col gol mandando a lato. Gol che viene trovato sempre in pieno recupero ma che viene prontamente annullato dall'assistente per fuorigioco.

Dopo l'aggiornamento del calendario, domenica 30 il Casale osserverà un turno di riposo tornando quindi in campo domenica 6 al Palli contro il Vado.

CHIERI - CASALE 1 -0

MARCATORE: Mosole 9' pt

CHIERI: Marenco, Benedetto, Pezziardi, Mosole (1' st Rossi), Conrotto, Ozara (15' st Benassi), Spera, Castelletto (33' st Della Valle), Valenti (21' st Sangiorgi), Ravasi, Ferrandino. A disp.: Finamore, Dalmasso, Barcellona, Bianco, Pedrabissi. All.: Didu

CASALE: Drago, Nouri, Fontana (37' pt Fabbri), Mullici (20' st Cocola), Raso, Guida, Moreo, Poesio, Colombi, Lewandowski, Franchini. A disp.: Tarlev, Giusio, Moolenaar, Nnadi, Esposito, Cocola, Lanza. All.: Buglio

ARBITRO: Striamo di Salerno

NOTE: Ammoniti Pezziardi 29'st, Benedetto 35'st, Raso 41' st, Guida 42' st. Recupero 1' pt, 3' st