Castellazzo e Acqui, stop di misura

CASTELLAZZO - "Anche in dieci contro undici abbiamo chiuso all'attacco e Zunino, in sforbiciata, ha sfiorato un pareggio che sarebbe stato più giusto per la prestazione di tutta la squadra. La migliore del Castellazzo in questa Eccellenza". Cosimo Curino non fa polemiche sul successo dell'Asti, "ricordo solo che abbiamo perso tre giocatori importanti per infortunio nel primo tempo, Mocerino, Molina e Rosset, siamo rimasti in 10 al 28' della ripresa per il secondo giallo a Ventre e dopo il triplice fischio è stato espulso anche Battista, già sostituito. Però la squadra ha lottato fino all'ultimo, ha creato e non avrebbe meritato questo ko di misura". Per i 'galletti' decide l'ex Piana, al 14' della ripresa.Da valutare l'entità dei tre infortuni, "speriamo possano recuperare in fretta".

PORTA STREGATA

Non riesce a sbloccarsi l'Acqui, che pure contro l'Albese crea molto, almeno tre occasioni importanti, ma sono gli ospiti a passare all'Ottolenghi, con Ba, al 33' della ripresa. Già dopo 8' termali vicini al vantaggio: un pallone gestito male proprio da Ba e intercettato da Innocenti, che tocca per Massaro, conclusione al volo fuori di centimetri.

Alla mezzora manovrano bene Lodi, Genocchio e Massaro, ma sul lancio a Innocenti pronto a calciare è provvidenziale il recupero di Prizio. Prima dell'intervallo c'è lavoro, e ci sono applausi, per Cipollina che, in tuffo, allunga in angolo la conclusione incrociata di Rossetto. Nella ripresa, al 20', su angolo di Rondinelli, Manno colpisce, l'illusione del gol, ma la palla è sull'esterno della rete. Al 33' Albese in vantaggio: sul taglio di Del Piano Cepollina è coperto, e Ba sbuca tra il portiere e Camussi e segna. Nell'ultimo quarto d'ora il ritorno in campo di Ivaldi.

CASTELLAZZO: Ravetto, Battista (35'st Romano), Ventre, Spriano, Benabid, Fr. Cimino, Milanese (25'st Liguoro), Molina (37'pt Fr. Viscomi), Zunino, Rosset (3'st Ecker), Mocerino (17'pt Labano). All.: Nobili

ACQUI: Cipollina, Lodi (34'st Ciberti), Verdese (32'st Cavallotti), Gilardi, Rondinelli, Camussi, Massaro, Genocchio (4'st Manno), Bollino (37'st Aresta), Innocenti (34'st Ivaldi), Caucino. All.: Zichella