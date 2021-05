Polizia Municipale: Ezio Bassani va in pensione

SERRAVALLE SCRIVIA — Dopo 43 anni di servizio nella polizia municipale, dei quali gli ultimi 38 da comandante a Serravalle Scrivia, Ezio Bassani va in pensione.

«A fine mese, dopo 43 lunghi anni di servizio nella polizia locale, appenderò il fischietto al chiodo e sarò collocato in quiescenza. Siamo ai saluti finali».

Dell’uso del fischietto Ezio Bassani è un esperto perché in gioventù è stato un promettente arbitro di calcio, passione che ha esercito con successo sino a quando la professione ha assorbito tutto il suo tempo.

Come è probabile che sia, il comandante Bassani in questi giorni che lo separano dalla pensione potrebbe lasciarsi prendere dalla nostalgia: «Sarò per sempre onorato di aver rappresentato e diretto questo corpo di polizia municipale. Sono in servizio a Serravalle Scrivia dal 1° giugno 1983, giunto dopo alcuni anni di servizio in altri comandi (Acqui Terme e Novi Ligure). Qui ho vissuto tante, tantissime esperienze professionali e personali. E ho condiviso con voi degli organi di informazione molti avvenimenti ed accadimenti, fatti di cronaca che, anche grazie a voi, mi hanno permesso di far conoscere il lavoro della "Municipale" in questo Comune.

Spero di lasciare un buon ricordo e di conservare immutati nel tempo i rapporti di amicizia che mi legano a voi tutti, e a Serravalle Scrivia».