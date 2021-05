Il pubblico torna al 'Mocca'. Prima gli abbonati

ALESSANDRIA - Si torna al Moccagatta. Di fatto dopo 15 mesi, a parte le due partite con Grosseto e Pontedera, a inizio stagione. In 1000, il massimo permesso in questa fase dal cts, ma mercoledì 2 giugno, per il ritorno con la FeralpiSalò, l'Alessandria ritroverà la sua gente.

Da un paio d'ore (dalle 17) è attiva una prelazione per gli abbonati della stagione 2019 - 2020: avranno tempo fino alle ore 10 di lunedì 31 maggio per acquistare il tagliando in uno dei quattro settori: Gradinata Nord, rettilineo, tribuna laterale e centrale e tribuna vip. Dalle 15 di lunedì toccherà a tutti i sostenitori che nella scorsa stagione non avevano sottoscritto l'abbonamento: a loro sono stati riservati 150 biglietti, a cui si potranno eventualmente aggiungere quelli non acquistati dagli abbonati.

I prezzi (comprensivi di prevendita): 15 euro in curva, 22 in rettilineo, 35 in tribuna (e 100 in tribuna vip).

Non possono acquistare i tagliandi persone residenti al di fuori della provincia di Alessandria (anche se titolari di abbonamento).Escluso, dunque, il pubblico ospite.

Per accedere allo stadio, oltre al biglietto, è richiesto l'esito negativo di tampone, molecolare o antigenico, effettuato nelle 48 ore prime della partita, o la certificazione dell'avvenuta vaccinazione (anche solo la prima dose, ma almeno 15 giorni prima), o l'attestazione di avvenuta guarigione dal covid. Sempre necessaria anche l'autocertificazione, compilata, che attesta lo stato di salute, scaricabile dal sito www.alessandriacalcio.it .All'interno dell'impianto si deve indossare la mascherina (chirurgica p ffp2, non di stoffa).

La prelazione fino a lunedì mattina e il successivo acquisto libero possono essere effettuati sul portale www.vivaticket.it o nei punti vendita autorizzati. Per gli abbonati, dopo la registrazione e la scelta dell'evento, bisogna inserire il numero di 12 cifre della fidelity card (o grey member o supporter card) o della tessera home della stagione 19 - 20. Nel caso il numero sia inferiore a 12 cifre, aggiungere, prima, quanti zeri servono per arrivare a 12. Non è garantito l'acquisto del biglietto nello stesso settore in cui si era abbonati.