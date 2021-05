I Grigi, la gente grigia

ALESSANDRIA - C'è un colore che unisce, il grigio. I giocatori, lo staff, la gente.

I tifosi che vorrebbero salire sul pullman, la squadra che vorrebbe averli insieme, già domani. I primi sanno di aver trasmesso un messaggio importante, i secondi sanno cosa tutti si aspettano e cosa loro, per primi, vogliono. (GUARDA QUI IL VIDEO DELLA PARTENZA)

Nelle foto (di Ilaria Cutuli) l'inizio di un nuovo campionato, quello in cui i tempi sono ridotti e bisogna calarsi dentro bene, fin dal primo minuto. Non c'è margine per le rimonte, ma le gare vanno affrontate come se fossero tappe di una rincorsa. Questo ha detto la tifoseria ai Grigi in campo. Longo e i suoi sanno, bene, che è il loro compito.