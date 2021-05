Grave incidente stradale lungo la statale per Novi

FRUGAROLO - 1.05 - La Polstrada di Alessandria sta cercando di ricostruire la dinamica dello schianto avvenuto all’altezza della Città della Moda, sulla strada per Pozzolo.

Sul posto si sta ancora lavorando per rimuovere i mezzi coinvolti nel tremendo impatto.



Dalle prime indiscrezioni, sembra che un’auto, dopo uno scontro a Spinetta Marengo (rilevato dalla Municipale) abbia proseguito la folle corsa andando a schiantarsi contro tre vetture (uno coinvolta in modo marginale) lungo la statale per Novi Ligure. Si tratta di ipotesi ancora tutte da verificare.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Alessandria, due sono in gravissime condizioni.

00.49 - Grave incidente stradale questa sera lungo la strada 35 Bis dei Giovi, all’altezza della Città della Moda.

Al momento non si conoscono molti particolari, sembra siano coinvolte quattro auto.