Via Trotti: martellate al balcone, tutti con il naso all'insù

ALESSANDRIA - Ha attirato l'attenzione di molti passanti, in via Trotti, il comportamento anomalo di una donna che sul terrazzo della sua abitazione avrebbe preso a martellate, per lungo tempo, la ringhiera. Potrebbe trattarsi della stessa persona che, qualche giorno fa, aveva lanciato acqua dal balcone parzialmente svestita. Su quest'ultimo punto sono in corso accertamenti. Del caso si sta occupando la Questura coadiuvata dalla Polizia Municipale della città.