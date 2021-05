Bloisi, nuova sfida estrema: il Giro d'Italia in solitaria

NOVI LIGURE — Prenderà il via il 2 giugno dal Museo dei Campionissimi di Novi Ligure la nuova impresa di Angelo Bloisi: il giro d’Italia in solitaria. Il biker novese partirà nel pomeriggio, alle 17.30, e per i primi chilometri sarà accompagnato dai ragazzi della scuola di mountain bike I Cinghiali.

Il suo obiettivo è quello di percorrere il Giro d'Italia in solitaria, settanta tappe da Novi alla Sicilia e ritorno, per un totale di 6.500 chilometri e 48.600 metri di dislivello.

Leggi anche In bici fino a Pechino, la sfida estrema di tre atleti

Bloisi non è nuovo a simili imprese. Quattro anni fa affrontò in tre frazioni i 16 mila chilometri della Parigi-Pechino, avventuroso percorso in bicicletta “self supported”, ovvero in completa autonomia, dormendo in tenda e arrangiandosi al meglio.

La prima tappa del Giro d'Italia in solitaria lo porterà a Piacenza. Salvo imprevisti, il ritorno in città dovrebbe avvenire il prossimo 11 agosto.

Leggi anche Bloisi è arrivato sulla Muraglia cinese. In bici