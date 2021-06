Due auto ribaltate in altrettanti incidenti

NOVI LIGURE - Due auto ribaltate questa mattina a Novi Ligure in altrettanti incidenti stradali, anche se fortunatamente senza feriti. Il primo incidente è avvenuto verso le 9 in via Carducci, dove un automobilista alla guida di una Toyota Yaris ha perso il controllo del mezzo che si è coricato su un fianco. Il secondo incidente invece poco prima dell’una di pomeriggio: due auto si sono scontrate all’incrocio tra via dei Mille e via Monte Pasubio e una delle vetture si è cappottata.