Oltre cento alessandrini al Bike Day. "C'è voglia di andare in bicicletta"

ALESSANDRIA - E' stato un successo il Bike Day organizzato ieri dalla Fiab - Gli Amici delle Bici ad Alessandria così come accaduto in altre 59 realtà di tutto il Paese. Oltre un centinaio di persone, e tantissimi bimbi, hanno risposto all'appello dell'associazione guidata da Gianluca Pagella - alias Gianaggiusta - per trascorrere un pomeriggio all'aria aperta e sulle due ruote.

Il percorso, di circa 10 km, ha toccato quasi tutta la città e, come sottolinea lo stesso Pagella, "è stato per noi molto bello, sia perché non ci aspettavamo un'adesione simile, sia perché è il segno tangibile che tanti, oggi, hanno desiderio di muoversi in bicicletta".