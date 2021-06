Alessandria Sailing Team, il primo podio

MARINA DI PISA - Di nuovo sul podio, dopo oltre un anno. E' un bronzo che vale molto quello conquistato da Alessandria Sailing Team alla 151 Miglia - Trofeo Cetilar, tra le competizioni più importanti del calendario nazionale, nello specchio di mare tra Livorno e Punta Ala.

Spirit of Nerina Rolandi Auto sale sul terzo gradino di classe X35, con ben 60 imbarcazioni al via, ed è nona assoluta su 145. Tempi record per tutti i concorrenti, a conferma della qualità degli iscritti e, anche, della voglia di tornare a regatare. Grande soddisfazione per Gianluca Viganò, Paolo Sena, Oscar Montrucchio, Paolo Ricaldone, Gabriele Spotorno e per i tre volti nuovi dell'equipaggio, Fabio Costa di Genova, Fabio Pareti di Chiavari e Luciano Cuttari di Torino.

"Una bella gara da parte nostra - sottolinea il presidente, Ricaldone - sempre alla velocità giusta e con scelte tattiche corrette. Azzeccata anche la decisione di stare a riva dei piccoli golfi sotto l'Isola d'Elba, dove l'intensità del vento è bassa, e abbiamo avuto ragione".

Rispetto all'Europeo Orc a Napoli, quando il team alessandrino aveva dovuto fare i conti con alcune assenze, l'equipaggio è tornato ad avere otto elementi e i nuovi si sono inseriti bene. "Un piccolo vanto: siamo stati i primi, in tempo reale, nella nostra classe".

Ora Spirit of Nerina è in cantiere a Savona, fino a settembre, anche per rimediare a un piccolo danno nel trasferimento da Capri a Livorno. La formazione alessandrina sta valutando la partecipazione, in ottobre, al Trofeo Grimaldi a Saint Tropez.