Torna il pubblico, torna la vittoria: Casale batte Vado

CASALE - Ritorna il pubblico al Palli e il Casale torna alla vittoria contro il Vado dopo le due settimane di stop. La partita è ricca di prestigio e storia(uno scudetto e una coppa Italia nelle due bacheche) ma se da una parte per i nerostellati è poco più di una formalità, dall'altra per i liguri è quanto mai importante vista la lotta salvezza che li vede ancora impegnati a pieno regime. Tant'è che Buglio tra i casalesi schiera anche chi ha avuto finora meno spazio come Mullici e il giovane Leo Lanza. Eppure visto il risultato finale (2-0) e le prestazioni i ruoli delle due formazioni sono sembrati invertirsi.

A discapito di quanto si potesse prevedere alla vigilia è il Casale a ingranare subito la marcia giusta: dopo 2' sono infatti i padroni di casa a passare in vantaggio con un gran sinistro dal limite dell'area di Colombi. Situazione quindi che per il Vado si fa ancora più complicata. Di conseguenza parte un vero e proprio assedio alla porta del nerostellato Drago, costretto al 20' a un paio di uscite. Le grandi occasioni per i liguri non tardano ad arrivare, entrambe al 27' ed entrambe dal destro di Dagnino. Il nuemero 11 rossoblù prima impegna Drago con un tiro a giro, la respinta è centrale e il rilancio di Todisco non è abbastanza lungo e finisce di nuovo all'avversario che stoppa di petto e calcia al volo: l'estremo difensore si supera con la mano di richiamo e sventa. Tante azioni e anche tanto agonismo, visto che tra le fila del Vado gli ammoniti sono già due. Il Casale non molla e risponde agli attacchi con Lewandowsi che prova a sorprendere dalla trequarti Luppi: pallone sopra la traversa.

I ritmi sostenuti dai liguri nel primo tempo si dimostrano insostenibili nella ripresa: il Vado perde lucidità troppo presto e non regge il passo dei casalesi che invece gestiscono senza problemi e attaccando per chiudere la partita. I nerostellati sbagliano diversi 'match point' ma i rossublù non riescono a ripartire e a contrattaccare e come se non bastasse, piove sul bagnato perchè al 42' il raddoppio arriva su rigore trasformato da Poesio dopo l'atterramento di Colombi a tu per tu con Luppi.

CASALE - VADO 2 - 0

MARCATORi : Colombi (2'pt), Poesio (rig. 42' st)

CASALE: Drago, Nouri, Fabbri, Romeo, Guida, Todisco, Mullici, Poesio (Gusio 47' st), Colombi, Lewandowski (Vicini 46' st), Lanza (Cocola 16' st). A disp.: Tarlev, Sula, Moolenaar, Esposito, Nnadi. All.: Buglio

VADO: Luppi, Lipani, Alberto (Barbetta 36' st), Bernardini, Bacigalupo (Sacca 8' st), Tissone, Sbarbati, Taddei, Dantoni (Pedalino 24'), Casazza A., Dagnino (Boiga 8'st). A disp.: Ghizzardi, Casazza L., Risso, Favara, Pregliasco. All.: Cristiano

ARBITRO: Esposito di Napoli

NOTE: Ammoniti Guida Tissone e Alberto 20' 35' e 39' pt. Recupero 1'pt, 4' st