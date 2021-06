Spoto firma il rilancio dell'Hsl

CHIERI - Un lampo del bomber Michele Spoto e la trasferta di Chieri (1-0) segna il riscatto dell'Hsl Derthona dopo il bruttissimo stop di Borgosesia di domenica scorsa: ora la classifica sorride nuovamente e le ultime due partite (mercoledì al 'Coppi' con il Pont Donnaz finalmente sotto gli occhi dei propri tifosi e domenica a Varese) possono far raggiungere il traguardo minimo richiesto da mister Zichella di lasciare almeno sei squadre alle proprie spalle.

Non è però stata una partita semplice: il Chieri è partito meglio mettendo sotto pressione la difesa tortonese, ma gli ospiti appena prima del 10' hanno collezionato in breve tempo una punizione di Zerbo e due calci d'angolo da cui però non è arrivato nessun pericolo per la porta di Marenco. Al 20' il primo brivido: Della Valle scarica da lontano, Rosti respinge ma non trattiene e Bianco è velocissimo a mettere palla in rete vedendo però la sua esultanza bloccata dalla segnalazione di fuorigioco da parte del guardalinee. Due minuti più tardi un cross di Bianco dalla sinistra pesca Ravasi sul secondo palo libero ma il colpo di testa della punta finisce sull'esterno della rete, sull'altro fronte un tiro di Gueye al termine di una bella azione personale di Zerbo viene murato dalla difesa. Al 28' miracolo di Rosti su una volée di Pedrabissi servito da Ravasi, poi Zichella sostituisce Cardore con Mutti e ridisegna la squadra ma lo spartito non cambia e il primo tempo si chiude con alcuni tentativi da lontano dei padroni di casa con scarsa fortuna.

La prima occasione della ripresa arriva al 7' con due conclusioni di Ravasi murate dalla difesa dell'Hsl Derthona, poi tre minuti più tardi Pedrabissi da lontano centra l'incrocio dei pali e al 12' Bianco brucia tutti su un calcio d'angolo ma mette palla sul fondo dopo avere attraversato tutta l'area. Appena prima del quarto d'ora si vedono gli ospiti con una triangolazione stretta fra Spoto e Mutti che di tacco restituisce palla al compagno murato da Benedetto al momento della conclusione: è la prova generale del gol che arriva al 19' con Mutti che da centrocampo verticalizza improvvisamente per Spoto e questa volta Benedetto non riesce a trattenere la progressione della punta tortonese fino alla rete con un diagonale rasoterra. La reazione del Chieri è rabbiosa e frutta subito una punizione dal limite per un fallo di Emiliano su Bianco: batte Pedrabissi e Rosti vola a deviare sul palo alla propria sinistra salvaguardando il vantaggio ripetendosi poi subito dopo su una conclusione da calcio d'angolo. I torinesi continuano a cercare il pareggio con sempre meno lucidità finendo per favorire la difesa dell'Hsl Derthona che ha sempre meno patemi a controllare le azioni offensive del Chieri: l'ultimo brivido arriva in pieno recupero con una punizione di Ferrandino che colpisce in pieno la traversa e palla che si impenna e forse finisce oltre la linea di porta ma l'arbitro ferma tutto per una carica su Rosti. Al fischio finale l'Hsl sale a quota 41 punti, Spoto passa in doppia cifra e tutti possono prepararsi per la festa del 16 pomeriggio al 'Coppi'.

CHIERI - HSL DERTHONA 0-1

MARCATORE: st 19' Spoto

CHIERI (3-5-2): Marenco; Benedetto, De Letteriis, Pautassi; Pezziardi, Sangiorgi (26’ st Castelletto), Gerbino (39’ st Pompilio), Della Valle 6 (33’ st Ozara), Pedrabissi (26’ st Rossi); Ravasi, Bianco (30’ st Valenti). A disp. Finamore, Dalmasso, Spera, Ferrandino. All. Didu



HSL DERTHONA (4-2-3-1): Rosti; Brumat, Gualtieri, Emiliano, Tordini; Lipani, Cardore (30’ Mutti; 39’ st Magnè); Manasiev, Spoto (39’ st Mingiano), Zerbo (43’ st Akouah); Gueye. A disp. Parodi, Gjura, Maggi, Andriolo. All. Zichella

ARBITRO: Costa di Catanzaro

NOTE Ammoniti Brumat, Emiliano, Lipani, Zerbo, Manasiev, Mutti. Calci d'angolo 8-5. Recupero: pt 0’; st 4’. Spettatori 100 circa.