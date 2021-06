Beethoven e Liszt per l'ultimo concerto de "I Mercoledì"

ALESSANDRIA - Concerto finale per i "Mercoledì del Conservatorio". L’appuntamento è per mercoledì 16 giugno alle ore 17 nel cortile di Palazzo Cuttica. Sarà una chiusura dedicata a Ludwig van Beethoven e a Franz Liszt. Protagonista sarà il duo composto dai pianisti Giacomo Battarino e Dario Bonuccelli. Proporranno la Sinfonia n. 9 in Re minore op. 125 "Corale" di Beethoven nella trascrizione per due pianoforti di Franz Liszt. Si compone di: I. Allegro ma non troppo, un poco maestoso; II. Molto vivace; III. Adagio molto e cantabile; IV. Presto - Allegro assai - Andante maestoso - Allegro energico.



Si potrà assistere al concerto solo su prenotazione. Al riguardo sarà possibile prenotarsi online fino alle 13 di martedì 15 giugno. Viste le limitazioni ancora vigenti, i posti disponibili sono limitati. Per chi non riuscirà a partecipare: il concerto sarà trasmesso online mercoledì 23 giugno, alle ore 17, sui canali social del Vivaldi. La XXIX edizione de I "Mercoledì del Conservatorio" è inserita nel progetto "Le Stagioni del Vivaldi" con il contributo della Regione Piemonte.