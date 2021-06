Raid vandalico al Golf Club Monferrato: aumentano i controlli

CASALE - Nella notte tra domenica e lunedì raid vandalico al Golf Club Monferrato di Regione Torcello, nel territorio del Comune di Casale. Ignoti malintenzionati hanno fatto accesso alle piste del sodalizio monferrino per operare ad alcuni danneggiamenti a buche, percorsi, recinzione e cartellonistica. In queste ore i titolari sporgeranno denuncia ai Carabinieri e hanno annunciato il prossimo posizionamento di telecamere lungo tutto il perimetro. Sull'accaduto indagano i Carabinieri, il cui corpo forestale ha annunciato un aumento dei controlli in zona.