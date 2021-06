Finale Bertram. Biglietti per gara 3

TORTONA – In vendita i tagliandi per la gara 3 della finale playoff tra Bertram Derthona e Reale Mutua Torino. La serie comincia domani a Torino (ore 20.45) e approda per gara 3 al PalaOltrepò di Voghera giovedì 24 alle ore 20.45 (Gara2 lunedì, sempre al Pala Asti di Torino).

Oggi apre la prevendita dei tagliandi per la partita casalinga dei Leoni. Biglietteria aperta presso la sede del club al Pala “Uccio Camagna” (Corso Alessandria 1 a Tortona), oggi dalle ore 16 alle ore 19.30 e domani dalle ore 9.30 alle ore 12.30. La società comunica che saranno messi in vendita il numero di tagliandi di tribuna al costo di 20 euro e quelli di gradinata al costo di 15 euro. Non sono previste riduzioni e non si riceveranno prenotazioni via email. Si ricorda che il biglietto, come da normative Covid-19, sarà nominale e non cedibile. Per l’accesso alla partita sarà verificata la temperatura corporea e richiesta la compilazione dell’autocertificazione, stampata al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso. La capienza del Palazzetto è ridotta, secondo i protocolli anti-Covid, a 500 posti.