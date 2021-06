Castellazzo, poker alla Cbs

CASTELLAZZO BORMIDA - Finisce con il botto il campionato del Castellazzo: il 4-1 rifilato alla Cbs al 'Comunale' vale l'approdo in doppia cifra di punti e permette a tutta la società di sorridere: "Abbiamo giocato un calcio bello e veloce - dice a fine gara mister Nobili - siamo stati bravissimi anche se mi hanno fatto un po' arrabbiare a inizio ripresa prendendo il gol della bandiera degli avversari. Sono contento comunque perché abbiamo comunque raggiunto la salvezza anche in campo lasciandoci alle spalle almeno due squadre". I biancoverdi chiudono la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Zunino al quarto d'ora e all'uno-due firmato da Liguoro e Federico Cimino a cavallo del 37' minuto, poi nella ripresa subiscono subito la rete di Massacesi che salva almeno l'onore per i torinesi ma mettono anche a segno il poker grazie ancora a Liguoro. Grande applauso per Riccardo Molina che con la partita di oggi dà l'addio ufficiale al calcio giocato.

Arriva invece una sconfitta per l'Acqui sul campo di Rocchetta Tanaro: il Canelli non lascia spazio alle giocate dei giovani termali che vogliono dare continuità alla bella vittoria casalinga con il Castellazzo di domenica scorsa e con un 2-0 all'inglese firmato da Redi e Gaetano relegano i bianchi all'ultimo posto in classifica al termine del 'minigirone'. A peggiorare il tutto nell'Acqui è stato espulso Baldizzone a un quarto d'ora dal termine lasciando così i compagni in inferiorità numerica.

ACQUI: Rovera, Nani, Ceva, Gilardi, Baldizzone, Camussi, Coletti, Manno, Guazzo, Campazzo, Ivaldi. A disp. Cipollina, Lodi, Verdese, Capizzi, Caucino, Massaro, Aresca, Bollino, Cavallotti. All. Merlo

CASTELLAZZO: Gallinaro, Fe. Cimino, Ventre, Benabid, Fr. Cimino, Milanese, Liguoro, Fr. Viscomi, Zunino, Spriano, Fe. Viscomi. A disp. Ravetto, Romano, Molina, Mattei, Guglielmi, Ecker, Giacchero, Battista, Ndiaye. All. Nobili