Violento e dirompente: il temporale che ha colpito il Casalese è durato una decina di minuti

CASALE MONFERRATO - È durato pochi minuti ma la sua dirompente forza ha spaventato molti monferrrini.



Difficile, ora come ora, fare un calcolo dei danni, ammontare che sarà certamente più chiaro nelle prossime ore. Di certo, per il momento, c'è ciò che si vede camminando per le vie della città: alberi abbattuti, arredo urbano divelto e oggetti di medie dimensioni lungo le pubbliche vie arrivati da chissà dove.

DURANTE IL TEMPORALE: GUARDA IL VIDEO