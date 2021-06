Falleti, è ancora scudetto

PIACENZA - Missione compiuta: non era facile, tanta concorrenza, ma Manu Falleti si cuce sulla maglia il suo 12° titolo italiano, il quarto a squadre Over 40 femminile. Con il Borgotrebbia, il circolo di Piacenza con cui gioca da molti anni, che quest'anno ha ospitato la final four. "Livello alto, spevamo che l'ostacolo maggiore sarebbe stato Oasi di Pace Roma, che abbiamo affrontato oggi, nell'ultima giornata. E l'abbiamo battuto - racconta la maestra alessandrina - al doppio di spareggio, che ho giocato insieme ad Alice Canepa".

Nella prima giornata 3/0 su San Giovanni Milanese, ieri stesso punteggio, e stessa formazione (Alice Canepa e Anna Ferrari in singolo, Falleti - Ferrari in doppio) a spese di Eur Roma.

Oggi l'ultimo atto, tra le due formazioni al comando, a pari punti, "Oasi di Pace molto quotata. E' stata una battaglia, 1-1 dopo i singolari. Io ho giocato il doppio, questa volta con Canepa, e abbiamo vinto, 10/6 al supertiebreak del terzo, contro Sanna - Giordani, che a Umago hanno vinto il titolo europeo Over 40 di doppio. Soddisfazione doppia e gioia enorme: dedico questo scudetto a me stessa, perché non è stato un anno facile, e anche ai miei allievi, che sono venuti a Piacenza per fare il tifo".