Vaccini: oggi in Piemonte oltre 40mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto aggiornamento serale con i numeri della campagna vaccinale: oggi, martedì 29 giugno, più di 40mila persone hanno ricevuto il siero.

Nel dettaglio, sono 40.009 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 20.570 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 8.407 i 16-29enni, 4.549 i trentenni, 4.164 i quarantenni, 5.036 i cinquantenni, 4.602 i sessantenni, 8.496 i settantenni, 1.102 gli estremamente vulnerabili e 399 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.641.181 dosi (di cui 1.223.795 come seconde), corrispondenti al 92,6% di 3.930.690 finora disponibili per il Piemonte.

IL 2 LUGLIO OPEN NIGHT A TORINO

Nuova Open night per gli over18 da tutto il Piemonte: si terrà venerdì 2 luglio dalle ore 20 alle ore 24 nel centro vaccinale della Fondazione Compagnia di San Paolo, in via Gorizia a Torino. Prenotazioni dalle ore 9 di giovedì 1° luglio su www.ilPiemontetivaccina.it.