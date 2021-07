Pd, tempo di congressi

ALESSANDRIA - Otello Marilli, domenica mattina, verrà eletto segretario provinciale del Partito democratico. Succederà alla Soms di corso Acqui, al quartiere Cristo, dove si daranno appuntamento i delegati dei vari circoli dell'Alessandrino che sono stati scelti per votare il leader provinciali. In molti circoli le assemblee per la scelta dei delegati sarà domani; tra questi quello di Alessandria, in riunione alla Soms stessa.

Quella di Marilli è l'unica candidatura presentata, sulla quale convergono le varie anime del partito. L'elezione è "in ritardo" di un anno, causa Covid. Da quando Fabio Stanchi si è dimesso dalla segreteria, il partito è stato retto da Pietro Gazzaniga, come commissario straordinario. Il suo compito è prossimo alla conclusione.