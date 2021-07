JBM: Triennale per Stefano Comazzi

CASALE MONFERRATO - Dopo l’ufficializzazione di Andrea Valentini come capo allenatore, la JBM Novipiù annuncia anche l’avvenuto accordo con Stefano Comazzi che che ricoprirà il ruolo di assistente allenatore. La voglia di costruire un progetto della JBM si conferma nella durata dell’accordo sottoscritto con il tecnico originario di Borgomanero che, come per Valentini, è su base triennale.

Giacomo Carrera, general manager JBM, lo presenta così. “Siamo molto soddisfatti di aver aggiunto Stefano Comazzi nel nostro staff. Conosciamo Stefano da anni. Il suo curriculum parla per lui e ne apprezziamo anche le qualità umane. Pian piano squadra e staff stanno prendendo forma e cercheremo di entusiasmare i tifosi e centrare gli obiettivi della società”.

Piemontese, 41 anni Comazzi inizia la sua carriera da allenatore a Borgomanero. In seguito di si trasferisce prima a Moncalieri, per lavorare con PMS Torino (promozione in Serie A), poi all’Auxilium (Coppa Italia di A) e infine a Verona, dove è stato assistente di Andrea Diana e Alessandro Ramagli.

Il neo tecnico rossoblù parla di orgoglio per questo incarico. “È per me motivo di orgoglio entrare a far parte dell’organizzazione di Casale Monferrato, realtà che da piemontese conosco e stimo da diversi anni. Quanto è arrivato la chiamata non ci è voluto molto per decidere. Ringrazio Andrea Valentini e Giacomo Carrera, la società con in testa il presidente Simone Zerbinati e l’amministratore delegato Savino Vurchio. Sono molto carico per questa nuova avventura e spero anche che con l’inizio del campionato i nostri tifosi possano tornare numerosi al palazzetto.”

