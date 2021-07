Giulio Merlano torna alla Novese

NOVI LIGURE - Il colpo del calciomercato di Promozione è arrivato oggi in serata: Giulio Merlano passa dall'Acqui - dove ha disputato la prima parte del campionato di Eccellenza 2020-21 - alla Novese tornando nel club che lo ha lanciato nel grande calcio a inizio carriera. Nelle due stagioni precedenti Merlano aveva vinto altrettanti campionati con la maglia dell'Hsl Derthona segnando complessivamente ventiquattro reti: in precedenza aveva vestito anche le maglie di Casale, Castellazzo - quattro campionati con la prima, storica promozione in serie D per i biancoverdi grazie anche a un suo gol a Villa D'Almè nella finale playoff - Valenzana Mado e Calcio Tortona prima di approdare ai termali.

Con lui la Novese completa un mercato da favola: il neoDs Stefano Bagnasco (in foto ancora con la 'divisa' da giocatore) infatti ha portato al 'Girardengo' Pier Carlo Cartasegna, Riccardo Clementini e Valerio Motta che con la conferme già rese pubbliche permettono ai biancocelesti di schierare un reparto offensivo di tutto rispetto e soprattutto ricoprono perfettamente i profili richiesti dall'allenatore Mattia Greco.

Per la Novese questo non è un anno come tutti gli altri: nella prossima primavera infatti si festeggerà il centenario dello storico scudetto e poterlo fare con il ritorno in Eccellenza dopo essere dovuti ripartire da zero con il fallimento della vecchia società sarebbe un traguardo da sogno.