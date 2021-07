La Bertram ci prova con Tyler Chain

TORTONA – La Bertram ci prova con Tyler Cain. Il club bianconero a caccia del primo colpo per aprire il proprio mercato di Serie A. E l’esperto centro americano (33 anni), miglior rimbalzista dell’ultima Serie A con la canotta di Pesaro, potrebbe essere l’uomo giusto. Bianco, 2.05, Cain ha una lunga esperienza nel campionato italiano dove ha giocato anche con Brescia e Varese. Il nome di Cain per il mercato Usa accanto a quello di Ariel Filloy, circolato per il ruolo di playmaker, dimostra le ambizioni della squadra di coach Marco Ramondino che, forte di un budget importante, sta seguendo giocatori di livello alto.

L’amministratore delegato Marco Picchi è al lavoro per definire lo staff tecnico della prima squadra che verrà potenziato probabilmente con l’innesto dell’esperto Massimo “Cedro” Galli, grande amico di Ramondino e reduce dall’esperienza di vice allenatore a Venezia. Per il ruolo di responsabile del settore giovanile bianconero circola invece il nome di Luca Ansaloni, in uscita dalla Virtus Bologna e già capo allenatore in A2 a Ferentino durante la gestione di Ferencz Bartocci.