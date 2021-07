Lisi in partenza da Pisa. Verso Alessandria

ALESSANDRIA - Da Pisa Francesco Lisi è in uscita. E Alessandria è la destinazione più probabile per l'esterno sinistro classe 1989, che può giocare sia alto, anche in fase offensiva, sia basso, con compiti di copertura e di spinta, ma pure a centrocampo. Con la società toscana ha giocato tre stagioni e mezza e ha ancora un anno di contratto: i Grigi avevano già provato a gennaio, ma l'allenatore D'Angelo aveva posto il veto e anche la categoria un po' aveva pesato. Oggi la B rende la proposta più gradita, tanto da aver avvicinato le parti.

Anche per Lorenzo Ariaudo, come già anticipato su questo sito, la società grigia ha fatto passi in avanti, scavalcando le altre pretendenti, soprattutto il Perugia, al difensore che ha lasciato Frosinone dopo cinque campionati.

Capitolo portieri: Pisseri è una certezza, qualche perplessità su Volpe, in uscita da Cremona, dove dopo un rendimento un po' altalenante, aveva ceduto il posto da titolare a Carnesecchi.