Lo chef porta i Grigi a Wembley

LONDRA - Lo striscione è artigianale, "l'ho fatto ieri, alla maniera di noi ragazzi della curva", perché una opportunità come questa capita poche volte e va sfruttata. Alessandro Colli, 'chef Sandrino', da alcuni anni vive e lavora a Londra ed è riuscito ad acquistare i biglietti per Italia - Spagna di questa sera. "Ieri i tagliandi di ingresso sono arrivati. Ho deciso che porterò nello stadio anche i Grigi, per far sapere al mondo che siamo in serie B".

Lo ha scritto sulla pezza che esporrà dal settore - "un po' in alto" - dove ha ottenuto i posti. 'Grigi in B' ha scritto e, anche, 'Forza Italy'. Ha anche cercato di contattare Rai e Sky, perché spera che le telecamere lo inquadrino e qualcuno racconti che, dopo 46 anni, l'Alessandria è tornata nella serie cadetta.

Per la finale con il Padova, Sandrino era tornato in città - "non potevo viverla da distanza" - e dopo il rigore di Rubin ha raggiunto piazza Marconi per festeggiare. "Ho seguito anche il passaggio del pullman scoperto. Una gioia indescrivibile, di noi Grigi, di tutta la città: stasera la porterò in mondovisione".