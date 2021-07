Vaccini: oggi in Piemonte oltre 38mila dosi

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale: oggi, mercoledì 7 luglio, oltre 38mila persone hanno ricevuto il siero.

Nel dettaglio, sono 38.317 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 28.140 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 4.768 i 16-29enni, 3.316 i trentenni, 4.143 i quarantenni, 9.836 i cinquantenni, 4.353 i sessantenni, 7.214 i settantenni, 968 gli estremamente vulnerabili e 318 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.957.825 dosi (di cui 1.418.776 come seconde), corrispondenti all’89% di 4.446.580 finora disponibili per il Piemonte (percentuale leggermente inferiore a quella di ieri perché comprensiva di 139.230 dosi Pfizer arrivate oggi ed in via di consegna).

Da lunedì 12 luglio prenderanno invece il via le adesioni alla campagna di vaccinazione anti-covid dei pazienti fragili nella fascia di età tra i 12 e i 15 anni per mezzo dei centri e dei medici che li hanno in cura.

La somministrazione del vaccino in questi casi avverrà esclusivamente nei centri vaccinali dedicati.



Dal lunedì successivo, 19 luglio, sarà possibile prenotare le vaccinazioni per tutto coloro che appartengono alla fascia di età 12-15 anni direttamente tramite la piattaforma www.ilPiemontetivaccina.it, oppure tramite il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia.