"Alessandria Incoming", primi tour alla scoperta della città

ALESSANDRIA - Sono già partiti i primi tour promozionali parte integrante del progetto “Alessandria Incoming”, ideato dal Comune di Alessandria in collaborazione con Alexala - Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale e realizzato con la partecipazione delle agenzie incoming cittadine, coinvolgendo molti operatori economici del territorio.

Un piano che punta alla valorizzazione di Alessandria e del territorio circostante come meta turistica, attraverso la creazione di nuovi prodotti e l'implementazione di quelli esistenti, integrando la comunicazione del territorio con una forte azione di media relations a livello nazionale, che raggiunge testate di carta stampata, radio, televisive, web, blogger, influencer e anche operatori turistici interessati ad allargare il proprio business all'incoming e albergatori.

Proprio in questi giorni si sono svolti i primi tour di presentazione del territorio: un 'fam trip' destinato agli agenti di viaggio e un press tour che ha coinvolto importanti giornalisti travel nazionali. I partecipanti sono stati accompagnati alla scoperta di Alessandria e del territorio circostante, con particolare attenzione agli highlights turistici della zona: dalla degustazione dei vini locali alle eccellenze culturali, con tour della città e visita a Cittadella e Marengo Museum; in modo particolare le agenzie di viaggio, provenienti da tutto il nord Italia, hanno avuto modo di poter godere del centro città splendidamente allestito in occasione dell’evento “Vetrine Fiorite”, ideato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione e CulturAle Costruire Insieme con Balconi Fioriti. I programmi dei tour hanno incluso le esperienze più curiose proposte dagli operatori, come la cerca all'oro nell'unica area autorizzata a questo scopo del Piemonte, fino all'assaggio della drink list #monferratoautentico, creata per valorizzare i grandi vini del territorio in omaggio alle tre Enoteche Regionali.

Nella seconda tornata autunnale dei tour previsti dal progetto “Alessandria Incoming”, poi, verranno integrate nell'organizzazione le agenzie di viaggio che hanno sostenuto la formazione per l'incoming organizzata dal Comune di Alessandria e da Alexala.

“Con un grande lavoro di squadra ci siamo posti l’obiettivo di presentare Alessandria come una destinazione che tenga conto di tutta la filiera del prodotto turistico, dando rilevanza in primis ai servizi di qualità nella costruzione della proposta, fino alla fase della promo-commercializzazione - spiega l’assessore al Commercio e Marketing territoriale, Mattia Roggero - Abbiamo, quindi, lavorato per costruire una consolidata rete di incoming cittadina e rilanciare non solo il turismo della città, sensibilizzando i professionisti del turismo locali a lavorare sul tema dell’incoming con proposte immediatamente commercializzabili, ma anche coinvolgendo i diversi comparti economici, sostenendo le strutture ricettive e dando risalto agli operatori commerciali della città. Questi tour sono un primo concreto passo verso l’obiettivo che ci siamo prefissati e già dagli stessi partecipanti possiamo riscontrare grande interesse e apprezzamento per la proposta turistica che ne è derivata”.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito a un progetto che si concretizza in tempi brevissimi e che oggi porta sul territorio player turistici e opinion leader fondamentali per valorizzare e promuovere la nostra proposta turistica - aggiunge il presidente di Alexala, Roberto Cava - Un progetto che ha la duplice valenza di formare gli operatori del territorio a un'accoglienza più mirata e attenta e di comunicare all'esterno le nostre più importanti risorse turistiche”.