Irene Grandi inaugura l'Isola in Collina

RICALDONE - Torna un appuntamento musicale, dedicato alla canzone d’autore, ormai storico per la provincia di Alessandria e non solo. È l’Isola in collina, festival giunto alla 26ª edizione che dal 1992 omaggia Luigi Tenco nel paese del Monferrato in cui è cresciuto e sepolto: Ricaldone. La manifestazione si tiene sul piazzale della Cantina Tre Secoli di Ricaldone, in Via Roma 6.

Sabato 31 luglio alle 21.30 la serata clou della manifestazione con il concerto di Irene Grandi, con il suo nuovo spettacolo "Io in Blues". Un live nel quale sarà accompagnata dai suoi musicisti di sempre: Saverio Lanza (o Max Frignani) alla chitarra, Piero Spitilli (al basso) e Fabrizio Morganti (alla batteria) e da una special guest, un hammondista di fama internazionale: Pippo Guarnera. Un nuovo concerto, una scaletta di canzoni internazionali e italiane che spazia dagli anni '60 fino agli anni '90, di ispirazione blues. Con qualche canzone del repertorio di Irene in un arrangiamento in chiave rockblues. Biglietto: 23 euro.

Prevendita obbligatoria presso cinema Cristallo di Acqui Terme o su Webtic.it. Per l'assegnazione di posti contigui è consigliabile l'acquisto presso il cinema Cristallo di Acqui Terme. L'accesso all'area concerto è limitata ai possessori di biglietto.

Domenica 1° agosto (sempre alle 21.30) vedrà sul palco dell'Isola in Collina i Tre Martelli & Gianni Coscia. Biglietto: 12 euro. Prevendita obbligatoria presso cinema Cristallo di Acqui Terme o su www.webtic.it. Informazioni: Associazione Culturale Luigi Tenco: www.tenco-ricaldone.it. Info@tenco-ricaldone.it.