Sabato 24 il calendario. A Ferrara

ALESSANDRIA - Adesso c'è la data per il calendario della serie B: sabato 24 luglio, ore 19. E, anche, il luogo: piazza Trento e Trieste a Ferrara. Sarà la Spal a organizzare l'evento, insieme allo staff della Lega Bkt, diretta su tutti i broadcaster della Lega stessa

Sulla piazza, che tradizionalmente ospita il Ferrara Festival, ci saranno le delegazioni delle dirigenze delle 20 società del 'Campionati degli italiani'. Insieme al presidente Mauro Balata, alle autorità, agli ospiti e agli invitati della Lega, ma sarà possibile anche per il pubblico partecipare all'evento. Le modalità per l'accesso saranno comunicate nei prossimi giorni.

La presentazione sarà due giorni dopo la prima amichevole dei Grigi, che si giocherà giovedì 22, alle 18, a Cantalupa con il Roletto Val Noce, e meno di 24 ore prima del secondo test, domenica 25, con la formazione di Torino che milita in Prima Categoria.

L'Alessandria, come già anticipato da Il Piccolo, è intenzionata a chiedere di giocare in trasferta la prima partita, il 21 agosto, così da avere il Moccagatta pronto per il debutto casalingo, il 28.