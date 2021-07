"Che gioia essere qui per la nostra patrona"

CASTELLAZZO BORMIDA - Spettacolo emozionante: il piazzale del santuario come un museo a cielo aperto di motociclette, quelle storiche, del Moto Club Castellazzo, che scortano il vescovo Guido Gallese da Alessandria al paese dove è nato il raduno dei centauri, quelle più moderne, che conquistano il pubblico dei fedeli e dei curiosi.

"Oggi è la festa della nostra Madonnina, che abbiamo messo al centro di questa giornate e dobbiamo farlo sempre - sottolinea monsignor Gallese - Perché il viaggio in moto è la metafora della nostra vita, tante tappe da affrontare con convinzione, con fede, con passione e non con apprensione".

Alla cerimonia in chiesa e alla benedizione all'esterno presenti un gruppo numeroso dal Belgio, alcuni norvegesi, molti dal Piemonte e dal Nord Italia, anche il moto club della Polizia di Stato. Per il 75° raduno l'appuntamento è al 2022, ma ieri e oggi per il paese e per chi ama la moto sono giorni carichi di significato.

Con una colonna sonora speciale, l'inno dei centauri, composto nel 1946 e interpretato da Alfredo Borroni, con Gian Luigi Prati all'organo e la corala di San Francesco al Campo.