Il ritorno di Cerri. Per il settore giovanile

ALESSANDRIA - Massimo Cerri torna all'Alessandria: dopo l'esperienza dal 2017 al 2019 e le stagioni come direttore sportivo a Monopoli (2019 - 20) e a Catanzaro (2020 - 21), è il nuovo responsabile del settore giovanile.

Cerri era arrivato nell'estate 2017 come vice di Pasquale Sensibile, dopo le dimissioni dell'ex ds il presidente Di Masi gli aveva affidato tutti i compiti tecnici. Rimasto anche nell'annata successiva, insieme ad Alessandro Soldati, aveva però concluso il suo compito a inizio marzo 2019.

Nelle due semifinali playoff con l'Albinoleffe era sugli spalti (e si è sempre detto convinto del traguardo), ora è ufficiale il nuovo incarico, in una stagione impegnativa e stimolante, con il campionato Primavera2 e un salto in avanti per tutte le formazioni nazionali.

NUOVO RESPONSABILE MEDICO

Un volto nuovo nello staff medico dell'Alessandria calcio: il responsabile è il dottor Samuele Vanni, medico chirurgo specialista in medicina dello sport che arriva dal J Medical di Torino (il centro medico allo Juventus Stadium). Confermati i medici sociali Paolo Gentili, Giorgio Musiari e Silvio Testa.