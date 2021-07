"Oggi tocca a me conquistare l'Europa"

PARIGI - "Oggi tocca a me provare a conquistare l'Europa". Luciano Randazzo sta per salire sul ring allestito al palazzo dello sport di Fonteney, vicino a Parigi: il pugile alessandrino, dell'Apv Boxe Valenza, ieri ha vissuto la vigilia con le operazioni di peso (nel video), 63 kg per lui, 63,200 per Massi Tachour, il detentore del titolo dei superleggeri dell'Unione Europea, quello che 'Lucio' cercherà di strappargli.

Il combattimento è il clou di una riunione che inizierà alle 17. "Alle 21 toccherà a noi - aggiunge l'allenatore, il maestro Adriano Gadoni - E' una grandissima occasione, contro un pugile solido, un po' macchinoso. Sarà una battaglia". Sulla distanza delle 12 riprese, arbitro italiano, una diretta sulla pagina facebook di Lucio, a cura di Sabrina Perinati, la compagna, che lo ha seguito, insieme alla piccola Atena.