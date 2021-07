Servili grigio 'a vita'

ALESSANDRIA - Gliel'hanno cantato anche i giocatori, Longo, il presidente e Artico sul pullman scoperto dopo la vittoria. "E Servili ce l'abbiamo noi", il coro che i tifosi gli hanno dedicato quando, nel luglio 2008, ha firmato per l'Alessandria, allora in C, inseguendo la B accarezzata con Sarri in panchina. Andrea Servili è "grigio a vita": sei stagioni da giocatore, adesso ha appena iniziato l'ottava da preparatore dei portieri. Proprio oggi ha firmato un triennale, fino al 2024, in una società che sente il suo luogo del cuore, amato dalla gente, stimato da dirigenza, allenatori e giocatori.

Appartiene, Servili, alla razza, in via di estinzione, delle 'bandiere'. Ed è orgoglioso di esserlo, in una città in cui tutta la sua famiglia è 'a casa'.

Oltre alle conferme, e alla novità di Gazzi collaboratore tecnico (LEGGI QUI) e del match analyst, ancora nuove figure nello staff sanitario. Al lavoro due nuovi fisioterapisti, Andrea Orvieto (un ritorno) e Francesco Pastorelli, che si aggiungono a Simone Conti e all'osteopata Jacopo Capocchiano