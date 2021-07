Ancora arrivi. Il primo è Lunetta

ALESSANDRIA - Altre due firme per l'Alessandria: la prima è Gabriel Lunetta ha appena chiuso l'accordo con la società grigia, già in sede per le ultime operazioni, questa sera presentato alla Griginight e da domani al campo con il nuovo gruppo.

Classe 1996, ala sinistra (che può giocare anche a destra), Lunetta, cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, che lo ha ceduto in prestito in C, SudTirol, Giana e, e nelle ultime due stagioni alla Reggiana: 17 presenze e 2 reti nell'anno della promozione in B e 29 nel campionato 2020-21. Arriva a titolo temporaneo dall'Atalanta.



Imminente anche l'arrivo dalla Fiorentina di Edoardo Pierozzi (nella foto), corteggiato anche da Como e Ascoli: il giovane terzino destro classe 2001, anche nazionale di categoria, passerà all'Alessandria a titolo definitivo, ma il club viola ha un diritto di ricompra da esercitare dopo due stagioni.

La società sta trattando anche Daniele Liotti, sinistro, che può giocare anche mezzala., attualmente sotto contratto alla Reggina.