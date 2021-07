Rainbow Night, a difesa dei diritti

ALESSANDRIA - Una serata per difendere i diritti di tutti e tutte. È questa l'iniziativa lanciata dall'associazione Tessere Le Identità per celebrare il primo momento di incontro dopo le riaperture e per riflettere insieme sulle azioni messe in campo dalle diverse realtà alessandrine nei confronti delle categorie più fragili che, a causa della pandemia, sono state maggiormente colpite.

L'evento si è svolto sabato 17 luglio, nel chiostro di Santa Maria di Castello, nel pieno rispetto delle normative anti covid. Tanti i relatori intervenuti e le tematiche affrontate.