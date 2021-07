Matteo Abbate per la Primavera2

ALESSANDRIA - Il primo tassello, per la Primavera2 dell’Alessandria, che si radunerà il 29 luglio, è l’allenatore: Matteo Abbate, 37 anni (ne compirà 38 il 21 agosto) guiderà i Grigi in una categoria nuova, anche la Lazio fra le avversarie. Abbate è stato calciatore di Piacenza in A, con oltre 100 presenze, e Verona, Pavia,Gallipoli e Cremonese.

Il percorso come allenatore tutto nel settore giovanile del Monza, responsabile della fase difensiva e poi sulla panchina dell’Under 16