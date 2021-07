Tutti in campo, undici a segno

CANTALUPA - Undici marcatori diversi nella prima amichevole dell'Alessandria con il Roletto: Corazza, Arrighini, Chiarello, Kolaj, Pierozzi, Bruccini, Mustacchio, Eusepi, Lunetta, Macchioni e Gerace. Lobgo ha schierato due formazioni diverse, forzando qualche ruolo, come per il giovane arrivato dalla Fiorentina, utilizzato in posizione più avannzata, alle spalle delle due punte, bravo anche a inserirsi per sfruttare i suggerimenti di Podda da destra, "E' un quarto o un quinto in mezzo - spiega Fabio Artico - ma in questa fase il mister, giustamente, prova interpreti per testare anche la loro duttilità". (LEGGI QUI CRONACA E COMMENTO)

Capitolo mercato, "un po' bloccato, soprattutto quello della C. I club di fascia alta, interessati ai nostri profili, sono ancora abbastanza fermi". Su Scognamillo, "più società, non solo il Catanzaro". Il ds è in sintonia con Longo, "cinque o sei innesti esperti di B"