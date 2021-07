No al Green Pass e ai vaccini: protesta in piazza ad Alessandria

ALESSANDRIA - "No al Green Pass" e inni alla libertà nella protesta di questo pomeriggio ad Alessandria, all'ombra di Palazzo Rosso.



Tanti curiosi e alcuni degli attivisti che animano una pagina social alessandrina si sono ritrovati per un sit-in "no vax", con accenni anche a Ustica, al caso Moro e agli immigrati "che arrivano senza mascherina". E ai "giornalisti venduti".