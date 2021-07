Ladro di cellulari finisce in manette

ALESSANDRIA - L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Alessandria nei giorni scorsi e ha arrestato un cittadino italiano di 49 anni, senza fissa dimora ma di fatto gravitante in città e già resosi responsabile in passato di numerosi reati contro il patrimonio nel nostro capoluogo (per tali trascorsi sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale emessa dal Questore di Alessandria).

Martedì alle 13.50, il personale della Sezione Volanti ha notato l’individuo. Per descrizione e movenze corrispondeva totalmente a colui che nella giornata del 18 luglio scorso, in piazza Ceriana ad Alessandria, aveva commesso una rapina a danno di una donna alla quale aveva sottratto il telefono cellulare. Gli operatori hanno proceduto a perquisizione personale rinvenendo, addosso all’uomo, il cellullare rubato e in attesa di ulteriori indagini, denunciavano il soggetto per il reato di ricettazione.

Il giorno successivo alle ore 09.25, lo stesso uomo si era reso responsabile di rapina impropria presso l’esercizio commerciale Mediaworld di via Boves 2. Nell’occorso era arrivata al 112 una richiesta di intervento riguardo la consumazione di un furto all’interno del negozio. Gli operatori della Volante hanno accertato che l’uomo aveva strappato un cellulare dal cavo a cui era assicurato nella bacheca espositiva e che, scoperto dagli addetti alla sicurezza di Mediaworld, aveva cercato di divincolarsi e darsi alla fuga con una bicicletta. Fuori dal negozio, però, è caduto a terra ed è stato successivamente tratto in arresto.