Un milione di euro per ridurre le barriere architettoniche nei musei piemontesi

TORINO - Da oggi fino al 15 settembre è aperto lo sportello regionale per accedere ai fondi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale degli ecomusei. Il bando servirà a sovvenzionare iniziative di promozione territoriale, mostre, incontri, dibattiti e progetti di promozione paesaggistica e ambientale. L’avviso è rivolto ai gestori (pubblici e privati) dei 25 enti riconosciuti dalla Regione, e ha una dotazione finanziaria di 432.000 euro.

Sono aperti, sempre da oggi, con scadenza 20 settembre, anche un bando a sostegno di progetti per la riduzione delle barriere architettoniche all’interno dei musei e per la creazione di percorsi di accompagnamento dedicati a persone con disabilità (1 milione) e un altro per la manutenzione di impianti e immobili di proprietà delle Società di Mutuo Soccorso (260.000), con scadenza 30 settembre.

«L’impegno della Regione – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio - è di continuare ad ampliare il ventaglio dell’offerta culturale di cui gli ecomusei fanno parte come tassello che guarda anche al versante della conservazione ambientale. Il Piemonte è stata la prima regione ad istituirli a partire dal 1995. L’impegno è quindi di rafforzare queste realtà proseguendo un lavoro iniziato molti anni fa, ma è anche quello di rendere accessibili tutti i luoghi della cultura con percorsi dedicati e senza ostacoli».

Le indicazioni per accedere ai finanziamenti sono pubblicate nella sezione bandi della Regione Piemonte.