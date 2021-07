Amag Ambiente, pulizie straordinarie in città

ALESSANDRIA - Pulizie straordinarie in città, in questi giorni, da parte di Amag Ambiente: «Gli operatori si stanno dedicando al lavaggio capillare e all’igienizzazione di strade e arredi urbani del centro storico di Alessandria - conferma il presidente del Gruppo Amag, Paolo Arrobbio - utilizzando mezzi e persone fin dalle prime ore del mattino per fare in modo che la città, nelle ore più trafficate e operative, si presenti il più possibile pulita e accogliente».

Arrobbio desidera per questo ringraziare tecnici dell’azienda e operatori che - spiega - «nonostante il periodo estivo e le ferie programmate stanno producendo il massimo sforzo, anche supportate da un parco mezzi progressivamente rinnovato negli ultimi tre anni».