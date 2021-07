La carica dei 250, viaggio all'open day vaccinale di Casale

CASALE - Non solo casalesi e monferrini ma giovani da tutta la Regione, in particolare dal Torinese, questo pomeriggio all'open day vaccinale di Casale.

Al Palafiere Riccardo Coppo i posti disponibili sul portale regionale erano 250 (per giovani dai 18 ai 29 anni) e sono andati sold out in pochissime ore mercoledì scorso. La giornata, che ci si augura di poter replicare magari a settembre, è stata possibile grazie a uno staff interamente composto di volontari, sanitari inclusi.

Proprio per allietare il personale (ma anche i ragazzi durante il periodo di osservazione), al Palafiere le note del dj set di Mussetti, Morbelli e Ruperto. All'uscita, dopo la somministrazione, anche la possibilità di un drink a prezzo scontato.